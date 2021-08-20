Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 августа 2021: количество зараженных увеличилось на 488 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 488 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 августа 2021 - заразились еще 202 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 488 человек. Общее число зараженных составило 118 593.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 36,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,4% – от 46 до 65 лет; 10% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 17,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 135 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 47 человек.

За сутки выздоровели 377 зараженных. За все время от ковида вылечились 103 662 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 43 до 87 лет и девять мужчин в возрасте от 58 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 661 человек.

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