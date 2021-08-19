Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 августа 2021: коронавирусом заразились еще 485 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 485 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 августа 2021 - заразились еще 198 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 485 человек. Общее число зараженных составило 118 105.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 41,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,1% – от 46 до 65 лет; 13,8% – от 66 до 79 лет; 4,5% – старше 80 лет; 15,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 173 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 38 человек.

За сутки выздоровели 379 зараженных. За все время от ковида вылечились 103 285 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 23 женщин в возрасте от 49 до 92 лет и четыре мужчин в возрасте от 59 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 633 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 августа 2021: 28 человек скончались от опасной инфекции.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 18 августа 2021.