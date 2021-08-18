Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 августа 2021: 28 человек скончались от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 484 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 августа 2021 - заразились еще 202 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 484 человек. Общее число зараженных составило 117 620.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 41,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30% – от 46 до 65 лет; 11,2% – от 66 до 79 лет; 2,7% – старше 80 лет; 14,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 171 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 43 человека.

За сутки выздоровели 376 зараженных. За все время от ковида вылечились 102 906 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 22 женщин в возрасте от 54 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 61 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 606 человек.

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