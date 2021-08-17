Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 августа 2021: количество зараженных увеличилось на 487 человек

В Ростовской области еще 487 человек заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 августа 2021 - заразились еще 202 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 487 человек. Общее число зараженных составило 117 136.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,7% – от 46 до 65 лет; 9,6% – от 66 до 79 лет; 3,1% – старше 80 лет; 15,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 174 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 40 человек.

За сутки выздоровели 358 зараженных. За все время от ковида вылечились 102 530 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 48 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 28 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 578 человек.

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