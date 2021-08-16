Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 августа 2021: от опаной болезни скончались еще 27 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 488 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 августа 2021 - заразились еще 198 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 488 человек. Общее число зараженных составило 116 649.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 39,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 25,2% – от 46 до 65 лет; 12,7% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 17,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 109 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 51 человек.

За сутки выздоровели 356 зараженных. За все время от ковида вылечились 102 072 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и девять мужчин в возрасте от 28 до 82 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 550 человек.

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