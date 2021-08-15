Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021: коронавирус подтвердился у 489 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 489 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 августа 2021 - заразились еще 199 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 489 человек. Общее число зараженных составило 116 161.

Новые случаи выявили в 52 городах и районах области. Среди заболевших 38,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,2% – от 46 до 65 лет; 11,7% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 16,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 081 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 54 человека.

За сутки выздоровели 352 зараженных. За все время от ковида вылечились 101 816 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 36 до 83 лет и 15 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 523 человек.

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