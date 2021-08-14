Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 августа 2021: еще 486 дончан подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 486 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 августа 2021 - заразились еще 198 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 486 человек. Общее число зараженных составило 115 672.

Новые случаи выявили в 52 городах и районах области. Среди заболевших 43,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,1% – от 46 до 65 лет; 10,9% – от 66 до 79 лет; 2,7% – старше 80 лет; 16,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 004 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 43 человека.

За сутки выздоровели 369 зараженных. За все время от ковида вылечились 101 464 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 51 до 93 лет и 13 мужчин в возрасте от 30 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 495 человек.

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