Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 августа 2021: еще у 485 дончан обнаружили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 385 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 августа 2021 - заразились еще 196 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 485 человек. Общее число зараженных составило 115 186.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 39,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,9% – от 46 до 65 лет; 11,5% – от 66 до 79 лет; 4,5% – старше 80 лет; 15,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 998 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 49 человек.

За сутки выздоровели 366 зараженных. За все время от ковида вылечились 101 095 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 22 женщины в возрасте от 29 до 94 лет и шесть мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 467 человек.

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