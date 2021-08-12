Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 августа 2021: число зараженных выросло на 483 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 383 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 августа 2021 - заразились еще 199 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 483 человека. Общее число зараженных составило 114 701.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,1% – от 46 до 65 лет; 16,4% – от 66 до 79 лет; 2,9% – старше 80 лет; 14,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 960 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровели 356 зараженных. За все время от ковида вылечились 100 729 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 57 до 95 лет и семь мужчин в возрасте от 32 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 439 человек.

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