Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 августа 2021: выздороветь смогли более 100 тысяч дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 479 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 августа 2021 - заразились еще 197 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 479 человек. Общее число зараженных составило 114 218.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 36,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,9% – от 46 до 65 лет; 15,2% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 14,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 945 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 374 зараженных. За все время от ковида вылечились 100 373 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 43 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 39 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 412 человек.

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