Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 августа 2021: от опасной инфекции скончались еще девять человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 378 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 августа 2021 - заразились еще 195 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 478 человек. Общее число зараженных составило 113 739.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 37,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,4% – от 46 до 65 лет; 14,4% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 6,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 904 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 44 человека.

За сутки выздоровел 371 зараженный. За все время от ковида вылечились 99 999 зараженных.

Подтвердилась смерть девяти инфицированных. Это семь женщин в возрасте от 59 до 89 лет и два мужчины в возрасте от 68 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 386 человек.

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