Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 августа 2021: еще 480 дончан подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 480 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 августа 2021 - заразились еще 184 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 480 человек. Общее число зараженных составило 113 261.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 40,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,4% – от 46 до 65 лет; 12,5% – от 66 до 79 лет; 4,6% – старше 80 лет; 7,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 872 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 48 человек.

За сутки выздоровел 361 зараженный. За все время от ковида вылечились 96 628 зараженных.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это семь женщин в возрасте от 50 до 90 лет и четыре мужчины в возрасте от 47 до 75 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 377 человека.

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