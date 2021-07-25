Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 июля 2021: 378 дончан подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 378 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 июля 2021 - заразились еще 138 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 378 человек. Общее число зараженных составило 106 822.

Новые случаи выявили в 47 городах и районах области. Среди заболевших 43,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,6% – от 46 до 65 лет; 13% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 9,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 258 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровели 293 зараженных. За все время от ковида вылечились 95 076 зараженных.

Подтвердилась смерть 25 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 36 до 90 лет и 11 мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 058 человека.

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