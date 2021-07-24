Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 июля 2021: коронавирус обнаружился у 369 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 369 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 июля 2021 - заразились еще 125 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 369 человек. Общее число зараженных составило 106 444.

Новые случаи выявили в 51 городе и районе области. Среди заболевших 41,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,8% – от 46 до 65 лет; 11,1% – от 66 до 79 лет; 3,8% – старше 80 лет; 13,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 166 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человек.

За сутки выздоровели 279 зараженных. За все время от ковида вылечились 94 783 зараженных.

Подтвердилась смерть 23 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 54 до 88 лет и десять мужчин в возрасте от 46 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 033 человека.

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