Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 июля 2021: 355 дончан заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 355 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 июля 2021 - заразились еще 127 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 355 человек. Общее число зараженных составило 106 075.

Новые случаи выявили в 50 городах и районах области. Среди заболевших 45,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29% – от 46 до 65 лет; 13,5% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 8,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 134 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровели 258 зараженных. За все время от ковида вылечились 94 504 зараженных.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 53 до 85 лет и десять мужчин в возрасте от 47 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 010 человека.

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