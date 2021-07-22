Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 июля 2021: еще 348 дончан оказались заражены коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 348 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 июля 2021 - заразился еще 121 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 348 человек. Общее число зараженных составило 105 720.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 44,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,7% – от 46 до 65 лет; 11,5% – от 66 до 79 лет; 6,6% – старше 80 лет; 8,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 076 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 279 зараженных. За все время от ковида вылечились 94 246 зараженных.

Подтвердилась смерть 21 инфицированного. Это десять женщин в возрасте от 48 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 59 до 79 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 990 человека.

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