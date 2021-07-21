Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 июля 2021: у 346 дончан подтвердили коронавирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 346 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 июля 2021 - заразились еще 119 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 346 человек. Общее число зараженных составило 105 372.

Новые случаи выявили в 51 городе и районе области. Среди заболевших 50,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,7% – от 46 до 65 лет; 7,8% – от 66 до 79 лет; 2,3% – старше 80 лет; 11,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 052 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровели 281 зараженных. За все время от ковида вылечились 93 967 зараженных.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 38 до 86 лет и 11 мужчин в возрасте от 58 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 969 человека.

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