Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021: количество зараженных превысило 105 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 340 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021 - заразились еще 118 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 340 человек. Общее число зараженных составило 105 026.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 43,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,7% – от 46 до 65 лет; 10,6% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 11,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 980 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человек.

За сутки выздоровели 285 зараженных. За все время от ковида вылечились 93 686 зараженных.

Подтвердилась смерть пяти инфицированных. Это две женщины в возрасте от 83 до 85 лет и три мужчины в возрасте от 47 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 949 человека.

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