Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 июля 2021: коронавирусом оказались заражены еще 334 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 334 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 июля 2021 - заразились еще 129 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 334 человек. Общее число зараженных составило 104 686.

Новые случаи выявили в 40 городах и районах области. Среди заболевших 46,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 9% – от 66 до 79 лет; 2,4% – старше 80 лет; 10,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 866 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровели 333 зараженных. За все время от ковида вылечились 93 401 зараженных.

Подтвердилась смерть четырех инфицированных. Это женщина в возрасте 79 лет и три мужчины в возрасте от 68 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 944 человека.

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