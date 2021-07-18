Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 июля 2021: еще 332 местных жителя заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 332 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 июля 2021 - заразились еще 122 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 332 человека. Общее число зараженных составило 104 352.

Новые случаи выявили в 45 городах и районах области. Среди заболевших 46,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,6% – от 46 до 65 лет; 12,4% – от 66 до 79 лет; 3,6% – старше 80 лет; 6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 762 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 26 человек.

За сутки выздоровели 337 зараженных. За все время от ковида вылечились 93 068 зараженных.

Подтвердилась смерть 22 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 46 до 91 года и восемь мужчин в возрасте от 43 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 940 человек.

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