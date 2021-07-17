Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 июля 2021: в регионе вновь возросло количество заболевших

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 330 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 июля 2021 - заразились еще 122 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 330 человека. Общее число зараженных составило 104 020.

Новые случаи выявили в 50 городах и районах области. Среди заболевших 49,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 24,6% – от 46 до 65 лет; 9,7% – от 66 до 79 лет; 3,6% – старше 80 лет; 13% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 650 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 30 человек.

За сутки выздоровели 288 зараженных. За все время от ковида вылечились 92 731 зараженных.

Подтвердилась смерть 19 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 57 до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 36 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 918 человек.

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