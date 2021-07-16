Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 июля 2021: 322 подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 322 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 июля 2021 - заразились еще 113 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 322 человека. Общее число зараженных составило 103 690.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 45,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 12,7% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 8,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 561 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 299 зараженных. За все время от ковида вылечились 92 443 зараженных.

Подтвердилась смерть 21 инфицированного. Это 12 женщин в возрасте от 37 до 82 лет и девять мужчин в возрасте от 52 до 79 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 899 человек.

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