Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 июля 2021: от вируса скончались еще 24 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 318 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 июля 2021 - заразились еще 109 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 318 человека. Общее число зараженных составило 103 368.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 45,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,9% – от 46 до 65 лет; 11,3% – от 66 до 79 лет; 4,1% – старше 80 лет; 9,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 449 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человек.

За сутки выздоровели 204 зараженных. За все время от ковида вылечились 92 144 зараженных.

Подтвердилась смерть 24 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 57 до 86 лет и 11 мужчин в возрасте от 39 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 878 человек.

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