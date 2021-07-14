Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 июля 2021: еще 321 дончанин подхватил опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 321 человек Фото: Алексей ФОКИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 июля 2021 - заразились еще 119 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 321 человека. Общее число зараженных составило 103 050.

Новые случаи выявили в 47 городах и районах области. Среди заболевших 38,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,3% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 9,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 415 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 39 человек.

За сутки выздоровел 201 зараженный. За все время от ковида вылечились 91 940 зараженных.

Подтвердилась смерть 19 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 57 до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 37 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 854 человек.

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