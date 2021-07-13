Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 июля 2021: вирус подтвердился еще у 320 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 320 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 июля 2021 - заразились еще 105 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 320 человек. Общее число зараженных составило 102 729.

Новые случаи выявили в 47 городах и районах области. Среди заболевших 41,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 10% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 369 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 27 человек.

За сутки выздоровели 129 зараженных. За все время от ковида вылечились 91 739 зараженных.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 46 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 39 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 835 человек.

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