Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 июля 2021: вирусом оказались заражены еще 316 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 316 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 июля 2021 - заразились еще 120 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 316 человек. Общее число зараженных составило 102 409.

Новые случаи выявили в 43 городах и районах области. Среди заболевших 41,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,3% – от 46 до 65 лет; 13% – от 66 до 79 лет; 4,1% – старше 80 лет; 9,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 287 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 24 человек.

За сутки выздоровели 121 зараженных. За все время от ковида вылечились 91 610 зараженных.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 58 до 85 лет и девять мужчин в возрасте от 40 до 95 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 815 человек.

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