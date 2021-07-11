Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 июля 2021: число зараженных возросло на 319 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 319 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 июля 2021 — заразились еще 117 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 319 человек. Общее число зараженных составило 102 093.

Новые случаи выявили в 41 городе и районе области. Среди заболевших 45,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32% – от 46 до 65 лет; 10% – от 66 до 79 лет; 1,9% – старше 80 лет; 10,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 159 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 20 человек.

За сутки выздоровели 130 зараженных. За все время от ковида вылечились 91 489 зараженных.

Подтвердилась смерть 21 инфицированного. Это семь женщин в возрасте от 70 до 87 лет и 14 мужчин в возрасте от 29 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 795 человек.

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