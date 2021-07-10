Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 июля 2021: 307 человек заразились опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 307 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 июля 2021 — заразились еще 106 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 307 человек. Общее число зараженных составило 101 774.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 42,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,9% – от 46 до 65 лет; 12,1% – от 66 до 79 лет; 3,6% – старше 80 лет; 8,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 075 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 17 человек.

За сутки выздоровели 120 зараженных. За все время от ковида вылечились 91 359 зараженных.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 38 до 92 лет и восемь мужчин в возрасте от 30 до 97 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 774 человек.

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