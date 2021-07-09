Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 июля 2021: в регионе заразились еще 296 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 296 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 июля 2021 — заразились еще 114 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 296 человек. Общее число зараженных составило 101 467.

Новые случаи выявили в 50 городах и районах области. Среди заболевших 43,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,1% – от 46 до 65 лет; 12,2% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 8,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 977 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 17 человек.

За сутки выздоровели 127 зараженных. За все время от ковида вылечились 91 239 зараженных.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это шесть женщин в возрасте от 63 до 96 лет и 12 мужчин в возрасте от 42 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 756 человек.

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