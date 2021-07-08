Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 июля 2021: инфекцию подхватили еще 287 человек

В ростовской области коронавирусом заразились еще 287 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 июля 2021 — заразились еще 107 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 287 человек. Общее число зараженных составило 101 171.

Новые случаи выявили в 46 городах и районах области. Среди заболевших 37,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 38,3% – от 46 до 65 лет; 11,5% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 910 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 16 человек.

За сутки выздоровели 219 зараженных. За все время от ковида вылечились 91 112 зараженных.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 55 до 94 лет и восемь мужчин в возрасте от 45 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 738 человек.

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