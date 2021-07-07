Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 июля 2021: число зараженных увеличилось на 285 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 285 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 июля 2021 — заразились еще 107 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 285 человек. Общее число зараженных составило 100 884.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 46% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,1% – от 46 до 65 лет; 9,1% – от 66 до 79 лет; 3,2% – старше 80 лет; 12,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 869 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 21 человек.

За сутки выздоровели 204 зараженных. За все время от ковида вылечились 90 893 зараженных.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 33 до 98 лет и пять мужчин в возрасте от 51 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 720 человек.

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