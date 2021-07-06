Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 июля 2021: еще 281 человек заразился опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 281 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 июля 2021 — заразились еще 106 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 281 человека. Общее число зараженных составило 100 599.

Новые случаи выявили в 49 городах и районах области. Среди заболевших 43,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% – от 46 до 65 лет; 8,5% – от 66 до 79 лет; 3,2% – старше 80 лет; 13,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 859 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 20 человека.

За сутки выздоровел 195 зараженный. За все время от ковида вылечились 90 689 зараженных.

Подтвердилась смерть двух инфицированных. Это женщины в возрасте 35 лет и 64 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 704 человека.

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