Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 июля 2021: вирус обнаружился еще у 269 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 269 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 июля 2021 — заразились еще 99 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 269 человек. Общее число зараженных составило 100 318.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 41,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% – от 46 до 65 лет; 13% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 8,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 795 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 22 человека.

За сутки выздоровел 151 зараженный. За все время от ковида вылечились 90 494 зараженных.

Подтвердилась смерть двух инфицированных. Это женщина в возрасте 55 лет и мужчина в возрасте 27 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 702 человека.

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