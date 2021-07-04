Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 июля 2021: количество зараженных возросло на 262 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 262 человека Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 июля 2021 — заразились еще 102 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 262 человек. Общее число зараженных составило 100 049.

Новые случаи выявили в 47 городах и районах области. Среди заболевших 35,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,5% – от 46 до 65 лет; 16% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 7,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 749 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 22 человека.

За сутки выздоровел 101 зараженный. За все время от ковида вылечились 90 343 зараженных.

Подтвердилась смерть 14 инфицированных. Это восемь женщин в возрасте от 60 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 67 до 94 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 700 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 июля 2021: от опасной инфекции скончались еще 12 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 3 июля 2021.