Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 июля 2021: от опасной инфекции скончались еще 12 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 247 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 июля 2021 — заразились еще 100 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 247 человек. Общее число зараженных составило 99 787.

Новые случаи выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 39% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36% – от 46 до 65 лет; 10,5% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 10,55% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 658 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 22 человека.

За сутки выздоровели 80 зараженных. За все время от ковида вылечились 90 242 зараженных.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 60 до 82 лет и семь мужчин в возрасте от 62 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 686 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 июля 2021: количество зараженных увеличилось на 224 человека.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 1 июля 2021.