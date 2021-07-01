Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 июля 2021: количество зараженных увеличилось на 224 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 224 человека Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 июля 2021 — заразились еще 97 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 224 человек. Общее число зараженных составило 99 308.

Новые случаи выявили в 40 городах и районах области. Среди заболевших 39,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 16,1% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 8,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 531 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 17 человек.

За сутки выздоровел 51 зараженный. За все время от ковида вылечились 90 109 зараженных.

Подтвердилась смерть 13 инфицированных. Это восемь женщин в возрасте от 61 до 95 лет и пять мужчин в возрасте от 53 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 673 человека.

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