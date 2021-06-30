Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 июня 2021: в регионе выявили еще 221 зараженного опасной инфекцией

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 221 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 июня 2021 — заразились еще 94 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 221 человека. Общее число зараженных составило 99 084.

Новые случаи выявили в 42 городах и районах области. Среди заболевших 40,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,7% – от 46 до 65 лет; 12,2% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 5,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 510 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 17 человек.

За сутки выздоровели 52 зараженных. За все время от ковида вылечились 90 058 зараженных.

Подтвердилась смерть одного инфицированного. Это мужчина 58 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 660 человек.

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