Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 июня 2021: в регионе заболели еще 213 местных жителей

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 213 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 июня 2021 — заразились еще 92 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 213 человек. Общее число зараженных составило 98 863.

Новые случаи выявили в 42 городах и районах области. Среди заболевших 42,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,6% – от 46 до 65 лет; 13,6% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 9,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 466 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 21 человек.

За сутки выздоровели 57 зараженных. За все время от ковида вылечились 90 006 зараженных.

За минувший день летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 659 человек.

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