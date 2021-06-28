Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 июня 2021: в регионе заразились еще 207 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 207 человек Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 июня 2021 — заразились еще 90 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 207 человек. Общее число зараженных составило 98 650.

Новые случаи выявили в 46 городах и районах области. Среди заболевших 44,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,5% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 8,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 399 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 16 человек.

За сутки выздоровели 55 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 949 зараженных.

Подтвердилась смерть трех инфицированных. Это женщины в возрасте от 80 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 659 человек.

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