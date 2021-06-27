Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 июня 2021: количество зараженных возросло на 199 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 199 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 июня 2021 — заразились еще 89 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 199 человека. Общее число зараженных составило 98 443.

Новые случаи выявили в 43 городах и районах области. Среди заболевших 45,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 14,1% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 5,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 339 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 17 человек.

За сутки выздоровели 54 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 894 зараженных.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это шесть женщин в возрасте от 61 до 86 лет и шесть мужчины в возрасте от 57 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 656 человек.

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