Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 июня 2021: еще 190 человек подхватили вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 190 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 июня 2021 — заразились еще 72 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 190 человека. Общее число зараженных составило 98 244.

Новые случаи выявили в 40 городах и районах области. Среди заболевших 36,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 37,4% – от 46 до 65 лет; 14,8% – от 66 до 79 лет; 3,1% – старше 80 лет; 8,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 276 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится девяти человек.

За сутки выздоровели 82 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 840 зараженных.

Подтвердилась смерть восемь инфицированных. Это три женщины в возрасте от 59 до 84 лет и пять мужчины в возрасте от 67 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 644 человек.

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