Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 июня 2021: еще 11 человек скончались от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 181 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 июня 2021 — заразились еще 76 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 181 человека. Общее число зараженных составило 98 054.

Новые случаи выявили в 39 городах и районах области. Среди заболевших 33,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 42,5% – от 46 до 65 лет; 12,7% – от 66 до 79 лет; 5,5% – старше 80 лет; 6,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 209 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится десяти человек.

За сутки выздоровели 102 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 758 зараженных.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это семь женщины в возрасте от 58 до 96 лет и четыре мужчины в возрасте от 31 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 636 человек.

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