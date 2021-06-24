Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 июня 2021: опасный вирус подхватили еще 177 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 177 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 июня 2021 — заразились еще 75 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 177 человек. Общее число зараженных составило 97 873.

Новые случаи выявили в 38 городах и районах области. Среди заболевших 44,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,3% – от 46 до 65 лет; 10,7% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 154 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится девять человек.

За сутки выздоровели 122 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 656 зараженных.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это три женщины в возрасте от 30 до 83 лет и три мужчины в возрасте от 72 до 75 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 625 человек.

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