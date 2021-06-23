Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 июня 2021: количество зараженных возросло на 175 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 175 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 июня 2021 — заразились еще 74 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 175 человек. Общее число зараженных составило 97 696.

Новые случаи выявили в 37 городах и районах области. Среди заболевших 43,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,6% – от 46 до 65 лет; 14,9% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 6,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 147 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится девять человек.

За сутки выздоровел 141 зараженный. За все время от ковида вылечились 89 534 зараженных.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 34 до 79 лет и мужчина в возрасте 77 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 619 человек.

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