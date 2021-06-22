Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 июня 2021: в регионе снова начался рост заболевших

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 169 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 июня 2021 — заразились еще 68 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 169 человек. Общее число зараженных составило 97 521.

Новые случаи выявили в 34 городах и районах области. Среди заболевших 45% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,9% – от 46 до 65 лет; 8,3% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 6,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 122 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 12 человек.

За сутки выздоровели 168 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 393 зараженных.

Подтвердилась смерть трех инфицированных. Это женщина в возрасте 83 лет и два мужчины в возрасте от 44 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 613 человек.

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