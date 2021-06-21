Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 июня 2021: выздороветь смогли 167 пациентов

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 165 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 июня 2021 — заразились еще 73 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 165 человек. Общее число зараженных составило 97 352.

Новые случаи выявили в 35 городах и районах области. Среди заболевших 35,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,4% – от 46 до 65 лет; 13,9% – от 66 до 79 лет; 6,1% – старше 80 лет; 7,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1063 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 10 человек.

За сутки выздоровели 167 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 225 зараженных.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 610 человек.

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