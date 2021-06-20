Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 июня 2021: от опасной болезни скончались еще 11 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 159 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 июня 2021 — заразились еще 76 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 159 человек. Общее число зараженных составило 97 187.

Новые случаи выявили в 31 городе и районе области. Среди заболевших 35,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,3% – от 46 до 65 лет; 11,9% – от 66 до 79 лет; 7,6% – старше 80 лет; 11,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1025 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 12 человек.

За сутки выздоровели 190 зараженных. За все время от ковида вылечились 89 058 зараженных.

Подтвердилась смерть 11 инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 50 до 84 лет и шесть мужчин в возрасте от 53 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 610 человек.

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