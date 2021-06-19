Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 июня 2021: опасным вирусом заразились еще 156 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 156 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 июня 2021 — заразились еще 49 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 156 человек. Общее число зараженных составило 97 028.

Новые случаи выявили в 37 городах и районах области. Среди заболевших 33,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,7% – от 46 до 65 лет; 15,4% – от 66 до 79 лет; 10,9% – старше 80 лет; 7,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 990 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 13 человек.

За сутки выздоровели 202 зараженных. За все время от ковида вылечились 88 868 зараженных.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 54 до 88 лет и три мужчины в возрасте от 34 до 73 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 599 человек.

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