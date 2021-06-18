Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 июня 2021: ковид подтвердился еще у 158 местных жителей

В Ростовской области коронавирусом заразились 158 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 июня 2021 — заразились еще 75 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 158 человек. Общее число зараженных составило 96 872.

Новые случаи выявили в 36 городах и районах области. Среди заболевших 46,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 25,3% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 9,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 991 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 13 человек.

За сутки выздоровели 203 зараженных. За все время от ковида вылечились 88 666 зараженных.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это две женщины в возрасте 81 года и четыре мужчины в возрасте от 49 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 587 человек.

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