Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 июня 2021: количество зараженных выросло на 157 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 157 человек Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 июня 2021 — заразились еще 73 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 157 человек. Общее число зараженных составило 96 714.

Новые случаи выявили в 38 городах и районах области. Среди заболевших 38,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,1% – от 46 до 65 лет; 17,2% – от 66 до 79 лет; 5,1% – старше 80 лет; 12,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 984 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 16 человек.

За сутки выздоровели 203 зараженных. За все время от ковида вылечились 88 463 зараженных.

Подтвердилась смерть семи инфицированных. Это четыре женщины в возрасте от 67 до 88 лет и три мужчины в возрасте от 50 до 74 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 581 человек.

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